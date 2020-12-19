شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يكشف دور فيفي عبده في حياته وسر ابتعاد الوسط الفني عنه السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتواصل حلقة الاعترافات والمواجهات، بين الإعلامي عمرو الليثي، ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في العاشرة، مساء اليوم السبت، مع الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس على الحياة.
ويكشف عدوية ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياته بعد الحادث الذي تعرض له، والأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه، ويحكي عن السر الذي اخفاة سنوات طويلة وحقيقة إصابتة بمرض خطير في المخ.
وتكشف زوجته سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معه، والأزمات المالية التي عاشتها للإنفاق على علاجه، وتوجة رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها.
انتظرونا الجزء الثاني اليوم السبت في العاشرة مساء وحلقة الاعترافات المثيرة مع عدوية وعمرو الليثي على شاشة الحياة.
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