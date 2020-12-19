شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد تجربة لزراعة الأراضى الملحية بمياه الصرف الزراعى فى السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة السويس لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، والتقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حيث تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد عبد العاطى تجربه خاصه بزراعة الأراضى الملحية باستخدام مياه الصرف الزراعى لزراعة القمح عالى الملوحة وغيرها من الزراعات التى تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بهدف تعظيم كفاءه استخدام المياه.

ووجه عبد العاطى بتدريب 10 من المزارعين على تقنيات استخدام مياه الصرف الزراعى لزراعة المحاصيل التى تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بالأراضى الملحية بهدف نشر هذه التجربة الناجحة والتوسع فيها بجميع المناطق المماثلة.

وتفقد عبد العاطى بتفقد أعمال تأهيل ترعة الخواطرة بمحافظة السويس، والتقى عدد من المنتفعين بزمام الترعة حيث أبدوا سعادتهم بأعمال التأهيل التى تقوم الوزارة بتنفيذها، مشيرين إلى الدور الهام الذى تمثله أعمال التأهيل فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين على الترعة، بخلاف المردود البيئى والحضارى للأعمال المنفذة.

ووجه عبد العاطى بزراعة الأشجار على جانبى الترعة لتدعيم جسور الترعة وتعظيم المظهر الجمالى لها، مؤكدا على أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لمردوده الكبير مائيا وبيئيا واقتصادياً واجتماعيا.

كما تفقد عبد العاطى مشروع الرى الحديث المنفذ بجمعية محمد كريم الزراعية الواقعة على ترعة الشلوفة بمحافظة السويس بزمام 4500 فدان، واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الذى حققته المزرعة فى إنتاج المانجو والبرتقال واليوسفى والزيتون والتفاح والبرسيم والقمح والخضار، والتقى بعدد من المزارعين حيث أوضح لهم أهمية نظم الرى الحديث واستخدام مقياس رطوبة التربة فى تحسين عملية الرى وتقليل تكلفة الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأعرب عبد العاطى عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، كما تفقد عبد العاطى أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة رى الشلوفة رقم 5 والتى تخدم زمام 4500 فدان، والجارى تأهيلها حاليا فى إطار رفع كفاءة المنظومة المائية بمصر.

يشار إلى أن التجربة يتم تنفيذها على مساحة 15 فدان، وقد خصص محافظ السويس هذه المساحة لعمل التجربة البحثية فى إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة، حيث عانت هذه المساحة سابقاً من ارتفاع منسوب المياه الارضية وزياده نسبه تركيز الاملاح بها والتى بلغت 7000 الى 10 آلاف جزء فى المليون، ويتم الزراعة باستخدام مياه الصرف الزراعى متوسطة الملوحة والتى تصل الى 1339 جزء فى المليون، و تم الردم بسمك 60 سم فوق التربة الملحية وتنفيذ شبكة رى حديث وشبكتى صرف مغطى وصرف مكشوف، وزراعه بعض المحاصيل التى تتحمل الملوحة مثل القمح المتحمل للملوحة والجفاف والجوافة والزيتون والتين الشوكى والرمان وبعض محاصيل الخضر التى تتحمل الملوحة.