شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تضع خطة لتطوير الخطين الأول والثانى بحوالى 650 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أنها تعمل على تنفيذ خطة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمترو تشمل تجديد البنية الأساسية وشراء قطارات مكيفة جديدة، بهدف لتحسين الخدمة المقدمة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.
وأضافت المصادر لليوم السابع أن الخطة تشمل أيضا تطوير وإعادة تأهيل كافة قطارات الخطين الأول والثانى الموجودة بالخدمة منذ بداية تشغيلهما، متضمنة شراء 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى .
وينقل الخطان الأول والثانى للمترو حوالى 2.76 مليون راكب يومياً وتهدف الخطة إلى توفير الراحة لمستخدمى المترو، واستيعاب الزيادة المطردة والغير متوقعة فى أعداد ركاب الخطين، حيث أنها تشمل تحديث أسطول القطارات العاملة على الخطين.
كانت هذه تفاصيل خبر القومية للأنفاق تضع خطة لتطوير الخطين الأول والثانى بحوالى 650 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.