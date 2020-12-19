شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تضع خطة لتطوير الخطين الأول والثانى بحوالى 650 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أنها تعمل على تنفيذ خطة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمترو تشمل تجديد البنية الأساسية وشراء قطارات مكيفة جديدة، بهدف لتحسين الخدمة المقدمة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن الخطة تشمل أيضا تطوير وإعادة تأهيل كافة قطارات الخطين الأول والثانى الموجودة بالخدمة منذ بداية تشغيلهما، متضمنة شراء 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى .

وينقل الخطان الأول والثانى للمترو حوالى 2.76 مليون راكب يومياً وتهدف الخطة إلى توفير الراحة لمستخدمى المترو، واستيعاب الزيادة المطردة والغير متوقعة فى أعداد ركاب الخطين، حيث أنها تشمل تحديث أسطول القطارات العاملة على الخطين.