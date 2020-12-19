شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تحديث منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الرى بالوزارة لمتابعة سير العمل فى المنظومة وشارك فى جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الرى بوزارة الموارد المائية والرى .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى مشروع تحديث منظومة الرى لتوفير الموارد المائية اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتقلل فاتورة الاستيراد.

وأشاد القصير بالتعاون والتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى وروح العمل الجماعى لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتى تتمثل فى مليون فدان موزعة على الوزارتين، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت خلال اجتماعه الخميس الماضى مع وزراء الزراعة والرى والتموين ومتابعة رئيس الوزراء يوميا لتطورات العمل بمشروع الرى الحديث .

وأشار القصير، إلى ضرورة اللإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء فى المواعيد المقررة للمرحلة الأولى نهاية شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أنه يتم العمل حالياً على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الرى الحديث على الـ 4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، منوهاً إلى أنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة فى مثل هذه المشروعات، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة فى قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن البنك الزراعى يوفر التمويل اللازم بدون الاجراءات البنكية المعتادة لان القرض بضمان وزارة المالية وبالفائدة الميسرة 5% مشيرا إلى أن منظومة تحديث الرى لها مردود اقتصادى كبير على المزارعين حيث تسهم فى تخفيض تكاليف الانتاج وترشيد المياه مع زيادة انتاجية ومساحة الأرض الزراعية.