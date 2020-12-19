شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنة مريضة تفترش الرصيف فى شوارع العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بإنقاذ سيدة مسنة مريضة بلا مأوى تفترش الرصيف بالعباسية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمعاناتها بالنوم على إحدى أرصفة الشوارع بحى العباسية فى برد الشتاء وتقوم بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة كى تحصل على مقابل مادى بسيط تلبى به جزء من متطلبات معيشتها.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الفريقتوجه لمكان تواجد السيدة المسنة وتم إجراء دراسة حالة لها، وتبين أنها تدعى أسماء م.م، وتبلغ من العمر 55 عاماً، وتستقر فى هذا المكان منذ نحو 6 أشهر وتجمع الكارتون وزجاجات المياه الفارغة وتبيعها كى تلبى جزء من متطلبات معيشتها وليس لديها أى أوراق إثبات شخصية.

وحاول الفريق عدة مرات مع المسنة لإقناعها باستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافقت، وعليه نسق الفريق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبال المسنة.

كما نسق الفريق مع مسئولى البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى لنقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليها، وإجراء تحليل فيروس كورونا، ثم نقلها لإحدى دور الرعاية بالجيزة لتتلقى كافة أوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية، على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.