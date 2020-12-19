شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنيا: الامتحان التجريبي لـ«أولى ثانوي» ليس به نجاح أو رسوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل 28952 طالب وطالبة، بالصف الأول الثانوي، أداء الامتحان التجريبي، بمادتي الفلسفة والمنطق، والفيزياء، داخل 127 مدرسة، من بينها 117 مدرسة حكومي، و10 مدارس خاصة.

وقال محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، سيختتم الطلاب الامتحانات الأحد بمادتي التاريخ والكيمياء، مؤكدًا أن الامتحان التجريبي، ليس له نتيجة رسوب أو نجاح وغير مؤثر على تقييم الطالب السنوي، ولكنه تقييم تجربة.

امتحانات اولي ثانوي بالمنيا

امتحانات اولي ثانوي بالمنيا