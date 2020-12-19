شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط 60 طربة حشيش مع متهمين من مطروح والدقهلية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بمركز حوش عيسى في البحيرة وبحوزته 50 طربة حشيش، كما تم ضبط شخصين أثناء نقلهما 10 طرب حشيش في مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عدد من العناصر الإجرامية بالتخصص في الإتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة، وحيازتهم أسلحة نارية والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بترويجهم على عملائهم في نطاق محافظة البحيرة.

تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وقطاع الأمن العام والأمن الوطني، وضبط عدد50 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطل يقيم في محافظة مطروح، أثناء استقلاله سيارات بدون لوحات في دائرة مركز شرطة حوش عيسى التابع لمديرية امن البحيرة .

وتم ضبط أيضًا عدد 10 طُرب من مخدر الحشيش وعدد 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار بحوزة شخصين أحدهما له معلومات جنائية، وكلاهما يقيمان في محافظة الدقهلية، وذلك أثناء استقلالهما إحدى السيارات في نطاق مركز شرطة أبوالمطامير التابع لمديرية أمن البحيرة .