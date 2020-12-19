شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مزارع بطلق ناري ثأرا في ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي مزارع مصرعه متأثرا بطلق ناري ثارا بمركز ملوي جنوب المنيا.
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول عادل محمد يوسف، 60 سنه، مقيم بقرية الريرمون بمركز ملوي، جثة هامدة، متأثرا بطلق ناري.
كشفت التحريات الأولية، أن الحادث نتيجة ثار نشب بين عائلة المجني علية، وعائلة أخرى.
تم التحفظ على جثة المجني علية تم تصرف النيابة العامة.
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