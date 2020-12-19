شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الصحية والخدمية للوقاية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، بالتنسيق مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، من أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الصحية والخدمية ، ودور العبادة وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات ، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.