بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بالمنيا  

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي 5 أشخاص مصرعهما، فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم مروع بالمنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارتين رقم 257 ن ج د بآخري رقم 7438 ن ع د ربع نقل بالطريق المؤدي من الطريق الصحراوي الشرقي القديم إلى الصحراوي الشرقي الجديد «الجيش» أمام قرية البرشا بمركز ملوي، تصادم بالمواجهة .
تسبب الحادث في مصرع كلا من مايكل عواد نزيه، 21 سنة ،طالب، ملوي، مرعي حفظي سيد، 43 سنة، سائق، دير مواس، ومحمود فتحي محمود، 41 سنة، لا يعمل، ملوي، ومحمد سمير خليل، 51 سنة، سائق، الجيزة، وعبدالله محمود عبدالحي، 40 سنة، لا يعمل، القاهرة .
كما تسبب الحادث في إصابة كلا من علاء شعبان محمد، 31 سنة، لا يعمل، ملوي، ورمضان إدريس محمود، 46 سنة، مندوب مبيعات، القاهرة .
تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفي ملوي العام، والمصابين إلى استقبال المستشفى لتلقي العلاج .
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف ..
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