شكرا لقرائتكم خبر عن المطران نيقولاوس سفير الفاتيكان فى مصر يختتم زيارته الرعوية لإيبارشية أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، عن أن المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، اختتم زيارته الرعوية إلى ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والتى امتدت إلى 5 أيام بدعوة من الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك .

وأضافت الكنيسة فى بيان اليوم، أن زيارة السفير الباباوى إلى إيبارشية أسيوط، هى الزيارة الرعوية الأولى التى يقوم بها داخل مصر، منذ توليه مهام منصبه، مشيرة إلى أنه اختتم برنامجه الحافل بالأعمال بلقاء الأباء الكهنة رعاة الكنائس بالإيبارشية صباح الخميس، وذلك بدار أم المحبة للضيافة بقرية درنكة ثم زار كنيسة ودير سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان بدير درنكة وفى المساء عقد بدار المطرانية بمدينة أسيوط عدد من اللقاءات الصحفية .

واستهل السفير البابوى زيارته بلقاء الأخوات الراهبات صباح الأحد 13 ديسمبر 2020، وفى المساء التقى القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والجامعية فى ضيافة مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط .

وخلال برنامج الزيارة تفقد القاصد الرسولى عدد من الكنائس فى مختلف مناطق الايبارشية الأربعة، وهى كنائس الناصرية، المنشاة الكبرى، كوم بوها، أمشول، أبو جبل، القوصية، الغنايم، أبو حجر، والعزية، كما زار عدد من المدارس الكاثوليكية، هى مدرسة سيدة الرسل للراهبات النوتر دام، ومدارس الآباء الفرنسيسكان وإحدى مدارس جمعية الصعيد للتربية والتنمية .

وعلى هامش الزيارة التقى السفير الباباوى بالعاملين بالمؤسسات التنموية، مكتب التنمية الايبارشى، جمعية الصعيد للتربية والتنمية، جمعية كاريتاس مصر، كذلك التقى المسئولين بالمكاتب الخدمية والاجتماعية بالمطرانية، معهد التربية الدينية، مركز التعليم المسيحى، مكتب العدالة والسلام، خدمة يسوع السجين، ومعهد المشورة الأسرية .

إلى جانب ذلك قام السفير الباباوى فى صحبة نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأب توماس وليم وكيل عام المطرانية ومنسق الزيارة، بزيارة دير المحرق العامر، ملجأ لليان تراشر و دار أم المحبة للطالبات المغتربات بمدينة أسيوط التابع للمطرانية .