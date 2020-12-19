شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لحلايب وشلاتين وأبو رماد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح الأربعاء المقبل الموافق 23 من ديسمبر الجارى، فاعليات القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وتستمر القافلة لخدمة أهالى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر حتى الأحد الموافق 27 من الشهر الجارى .

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن القافلة تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى فصول محو الأمية و ندوات التوعية و كذلك توزيع مواد غذائية، وذلك تحت اشراف الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحى وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيمانا بدورها الفاعل فى خدمة المجتمع.