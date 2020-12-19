شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حضور كبير لطلاب أولى ثانوى بـمنصة اختبار الفيزياء والفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إقبالا كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان الإلكترونى لأداء اختبار الفلسفة والفيزياء التدريبى، موضحة أن حضور الطلاب ومشاركتهم على المنصة كبير.

وأوضحت المصادر هذا الحضور دليل على اهتمام الطلاب بتجربة الامتحان التدريبى رغم أنه بدون درجات ولكن يكشف مدى اهتمام الطلبة بالتجربة ووعيهم بمدى أهمية التقييم الجديد والاختبارات الإلكترونية.

فيما أعلن بعض الطلاب الانتهاء من الامتحان فى وقت قياسى حيث أكدت أحمد مجدى بمدرسة السعيدية الثانوية أنه انتهى من الامتحان فى المادتين بعد مرور أقل من الساعة على فتح منصة الامتحان.ط والأسئلة سهلة .

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن الاحصائيات الختامية لامتحان الخميس 17 ديسمبر الجارى للصف الاول الثانوي، موضحا أن 96% ؜ نسبة الحضور بين الطلاب فى اليوم الثالث للامتحان التدريبى.

وأوضح الوزير أنه فى مادة الرياضيات أدى الامتحان 569 ألف و342 طالبا، والرياضيات (لغة انجليزية) 75 ألف و792 طالبا و الرياضيات (لغة فرنسية) 1000 و867 طالبا، وفى اللغة الفرنسية (لغة ثانية) 478 ألف و658 طالب وطالبة واللغة الانجليزية (لغة ثانية) 1000 و897 طالب وطالبة واللغة الألمانية (لغة ثانية) 102،195، واللغة الايطالية (لغة ثانية) 40،908 طالب وطالبة، واللغة الاسبانية (لغة ثانية) 5،132 طالب وطالبة وللغة الصينية (لغة ثانية) 83 طالبا.

وكشف وزير التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح مليون و257 الف و874 امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي 653 ألف طالب وطالبة.