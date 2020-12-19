أخبار مصر.. التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة الامتحان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها توجيه وزارة التعليم للمدارس بتسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحان، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية.

وكانت الحكومة قد نفت أمس ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، موضحة أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

"التعليم" توجه المدارس بتسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحان

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا على موقع الوزارة، استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الأول المقرر فى يناير المقبل مع سداد الطلاب قيمة ورسوم الامتحان المقدرة بـ 150 جنيها.

مرصد الإفتاء يحذر من هجوم "داعش" بعمليات إرهابية في أعياد الميلاد

حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من الدعوات الإرهابية لتنظيم "داعش" التي تحث عناصرها وذئابها المنفردة على شن هجمات إرهابية في أعياد الميلاد، حيث دعا التنظيم في رسالة عرفت باسم "الغلظة على الكفار" إلى شن هذه الهجمات في أعياد الميلاد المقبلة بعد أيام.

غلق جزئى لطريق الواحات وتقاطعه مع وصلة دهشور من الاتجاهين حتى الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال خط مياه الشرب قطر 200مم، أمام قريه ريحانة مخرج وصلة دهشور الشمالية وتقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينه السادس من أكتوبر وذلك لتأمين تغذيه منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب .

عزل محمد عبد السلام مدافع الزمالك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا

تأكد إصابة محمد عبد السلام، مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبى، بفيروس كورونا، حيث عانى اللاعب من أعراض البرد ليقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، عزل اللاعب على الفور وخضوعه لمسحة والتى جاءت نتيجتها إيجابية ليستمر عزل اللاعب مع خضوعه لبروتوكول العلاج من أجل التعافى من الإصابة من الفيروس، وسط متابعة الجهاز الطبى للزمالك.

رسميا .. فصل الشتاء ييدأ الإثنين المقبل 21 ديسمبر

تشهد الكرة الأرضية يوم الإثنين المقبل 21 ديسمبر 2020 حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

FDAتوافق على الاستخدام الطارئ للقاح مودرنا فى الولايات المتحدة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تصريحًا باستخدام لقاح مودرنا في حالات الطوارئ (EUA) للوقاية من فيروس كورونا، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

الكهرباء: الطاقة المتجددة تسهم فى تحلية 2.9 مليون متر مكعب من مياه البحر يوميا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الاعتماد على الطاقة المتجددة فى تحلية مياه البحر، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت تقل تكلفة فى توليد الكهرباء والتى يمكن الاعتماد عليها فى مشروعات أخرى.

صندوق النقد يمنح مصر 1.67 مليار دولار بعد استكمال مراجعة برنامج الإصلاح

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.

طلاب أولى ثانوى يدخلون على منصة الامتحان لأداء اختبار الفلسفة والفيزياء التدريبى

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، قبل قليل لأداء امتحان مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء، وذلك فى رابع يوم بالاختبارات التدريبية التى تعقدها الوزارة لتدريب طلاب أولى ثانوى على شكل الأسئلة والتقييم الجديد واختبار الشبكات والمنصة.

إعادة فتح طريق السويس الصحراوى بعد غلقه بسبب الشبورة الكثيفة

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إعادة فتح طريق السويس الصحراوى، من الكيلو 61 حتى الكليو 109، بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

مدير عام منظمة الصحة العالمية يؤكد قرب نهاية جائحة كوفيد 19

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن نهاية جائحة فيروس كوفيد 19، باتت وشيكة، مشيرا إلى أنه الوقت المناسب للشعور بالارتياح، محذرا فى الوقت نفسه من التخلى عن الحذر.

إصابة عماد النحاس بكورونا ومسحة جديدة تحسم مصير 10 لاعبين فى المقاولون

تأكدت إصابة عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بفيروس كورونا، وتقرر خضوع الفريق لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل التأكد من إصابة 10 لاعبين بين صفوف الفريق، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النجم الساحلى التونسى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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مودرنا ثانى لقاح يحصل على تصريح الطوارئ من FDAبالولايات المتحدة.. يتفوق على لقاح فايزر بإمكانية حفظه بين 2 إلى 8 درجات مئوية.. توقعات بطرح الجرعات الأولى الأسبوع المقبل.. والبيانات: آمن وفعال بنسبة 94

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تصريحًا لاستخدام لقاح مودرنا في حالات الطوارئ (EUA) للوقاية من مرض فيروس كورونا، من شركة Moderna في الولايات المتحدة لاستخدامه في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 821 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة جنيهين، ليهبط جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 823 إلى 821 جنيها للجرام،، عقب تراجع الذهب العالمي من 1890 إلى 1881 دولار للاونصة حتى صياغة التقرير.

دار الإفتاء تحذر من خاصية Nearbyفى تيليجرام: اختراق الخصوصيات حرام شرعا

حذرت دار الإفتاء المصرية فى آخر بياناتها من سوء استخدام خاصية Nearby التى أتاحها التطبيق الإلكترونى تيليجرام، والتى أثارت غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، تلك الخاصية التى تمكِّن المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، والتى أعرب الكثير من المستخدمين، خاصة الإناث عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقتهن والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز.

شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 إلى الخميس 24 ديسمبر 2020 .

الأهلي يعزل طاهر محمد طاهر بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

قرر مسئولو النادي الأهلي، عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبي وجود ارتفاع كبير في درجة حرارته أثناء وجوده في أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم اعفائه من مواجهة المحلة كما لن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر، خوفاً من نقله العدوي لزملائه حال إصابته بالفعل.

حصاد الجولة الثانية من الايجيبشن ليج.. الأهلى يخطف القمة.. الزمالك يبدأ النزيف وبيراميدز يواصل الترنح.. الإسماعيلى والإنتاج الأمتع.. عاشور يظهر بقميص غير الأحمر.. كورونا تبعد موسيمانى.. ومفاجأة لأسوان وسيراميكا

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 بنهاية مباراة الأهلى وغزل المحلة بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد، لتنتهى مباريات الجولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام ونستعرض كواليسها في السطور التالية..

102.8مليون سائح زاروا مصر.. الإيرادات تسجل 84.3 مليار دولار خلال 10 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 102.8 مليون سائح زاروا مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 14.7 مليون سائح خلال عام 2010 مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 49.6 %، وارتفع في العام التالي ليسجل 11.5 مليون سائح بنسبة ارتفاع قدرها 17.1% عن عام 2011، وسجل 9.5 مليون سائح خلال عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 17.9% عن العام السابق عليه، وبلغ 9.9 مليون سائح خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 % عن عام 2013، وسجل 9.3 مليون سائح خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6 % عن عام 2014.

محمد صلاح فى حوار لـ"آس": أنا من أفضل لاعبي العالم

تحدث الدولى المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن طموحاته المستقبلية مع الريدز، وإمكانية الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلاً، ورؤيته حول ما حققه خلال السنوات الماضية، وتقييمه لما فعله ميسي ورونالدو في كرة القدم.