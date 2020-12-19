شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية. وكانت الحكومة قد نفت أمس ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، موضحة أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

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