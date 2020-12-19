شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه المدارس بتسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا على موقع الوزارة، استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الأول المقرر فى يناير المقبل مع سداد الطلاب قيمة ورسوم الامتحان المقدرة بـ 150 جنيها.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"الخليج 365"، إن تسجيل الاستمارة متاح لجميع الطلاب حتى من لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن دخول الامتحان إلزامى لا تستطيع المدرسة حرمان الطالب منه، وعلى المدرسة التنبيه على الطلاب بكتابة الاستمارة وإرسال إخطار للإدارة العامة للامتحان يرفق مع الإستمارة ما يفيد بأن الطالب لم يسدد رسم الامتحان.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، من الأربعاء 16 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر الجارى.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ في البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى.