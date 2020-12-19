الأمن العام: سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية " التكاتك" كرهاً عن قائديها بأسيوط .

تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بلاغاً من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا)، بقيام أحد الأشخاص بطلب توصيله إلى أحد الأماكن وبالطريق استوقفه مجهولان يستقلان "دراجة نارية"، وقاموا بتهديده بسلاح ناري "فرد خرطوش"، واستولوا على مركبة "التوك توك" الخاصة به.

وأضاف أنه أثناء مطاردتهم ومحاولة ضبطهم باستقلال دراجة نارية قيادة أحد الأهالي، إلا أنهم اصطدما بدراجة نارية أخرى مما أدى إلى إصابتهما.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" المستولى عليها – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية كرهاً عن قائديها، وأقر أحد المتهمين بقيامه باستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه بزعم توصيله، في حين قام إثنين من المتهمين بتتبعه مستقلان دراجة نارية وصولاً لمكان الواقعة وقام أحدهم بتهديده بفرد خرطوش واستولوا على المركبة قيادته كرها عنه، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.