شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 إلى الخميس 24 ديسمبر 2020 . وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، كما يلى : - يوم السبت 19 ديسمبر 2020 : فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الأحد 21 ديسمبر 2020 شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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