شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق السويس الصحراوى بعد غلقه بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إعادة فتح طريق السويس الصحراوى، من الكيلو 61 حتى الكليو 109، بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عن مجموعة إرشادات عامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات فى وجود الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، نرصدها كالتالى:.. - يفضل تأجيل رحلتك لحين انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية - أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت - استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير - افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها - يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به - استعمل مساحات المطر - استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك - عدم التوقف في منطقة الشبورة - في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر - الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة - ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك - يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء - عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى _ رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل إلى أسرتك سالما - عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

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