شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد التزام المدارس بإجراءات الوقاية ضد كورونا بامتحان أولى ثانوى التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل عام فى الدراسة، وأيضا على لجان الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوى العام التى بدأت منذ الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة أن جميع المدارس ملتزمة والدراسة مستقرة حتى انطلاق امتحانات الترم الأول فى يناير المقبل، مشيرة إلى أن الدراسة لن تتوقف والمناهج سوف تستكمل أون لاين مع الحضور فى المدارس، مشددة على أن هناك متابعة دقيقة لكل ما يتم من إجراءات احترازية.

وطالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، المدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فى كافة المنشآت التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التى تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وشددت على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أى حالات إيجابية لفيروس كورونا وعدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين "طلاب أو معلمين أو عاملين" لإخطار الوزارة بها .

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابى فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية يطبق عليه العزل المنزلى مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين، مشددة على أن إغلاق أى مدرسة يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.