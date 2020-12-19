شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تقرر استكمال الدراسة أون لاين بعد استيفاء نسبة التدريس الحضورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من تدريس نسبة ال 50 % من المقررات الدراسية حضورى على أن تستكمل الدراسة بالكلية خلال الأسبوعين المقبلين بداية من اليوم السبت 19 ديسمبر حتى نهاية الشهر اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية البلاك بورد وذلك فيما يخص الفرق الدراسية بكالوريوس ودراسات عليا .

وأضاف رجب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الكلية تطبق نظام التعليم الهجين الذى يمزج بين التعليم الحضورى والتعليم المباشر وجها لوجه بالكلية موضحا أنه بمجرد الانتهاء من تدريس نسبة الحضورى تم التوجه لاستكمال المنهج اون لاين لحماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم .

وأشار رجب، إلى أن استكمال الدراسة الاسبوعين المقبلين أون لاين فى إطار خطة الكلية وليس بسبب أزمة كورونا حيث أن الكلية تطبق نظام التعليم الهجين واستوفت النسبة المقررة للدراسة الحضورى .

وكان الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، اكد أن إتمام امتحانات الميدتيرم بالنسبة لطلاب الكلية كانت منتظمة موضحا أن 50% منها يتم حضوريا و50% اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية البلاك بورد.

وأضاف رجب، أنه الكلية راعت خلال الاختبارات الحضورية إجراءات الوقاية من كورونا بحيث يتم توزيع الطلاب على القاعات بنسبة 25% من القدرة الاستيعابية القاعات مع توفير الكاشف الحرارى وتعقيم المكان بين الامتحانات وتواجد طبيب لمتابعة الطلاب مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات اشتباه أو حالات مرضية بالكلية.