شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لجنة لمتابعة الدعاية الانتخابية بكليات الجولة الأولى في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، أن لجان متابعة ومراقبة العملية الانتخابية على مستوى الكليات التي تجرى بها الجولة من الانتخابات الطلابية غداً الاحد، لم ترصد أي دعاية سياسية أو دينية للمرشحين وان الدعاية الموجودة متسقة مع القانون ولائحة الجامعة في هذا الشأن.

وأوضح «جمال الدين»، لـ«المصرى اليوم»، أن كل كلية من الكليات الخمسة التي تخوض الانتخابات في جولتها الاولى، بها 5 لجان بإجمالى 25 لجنة، عبارة عن 4 لجان للفرق الأربعة ولجنة عامة تتولى مهام متابعة الانتخابات منذ تلقي الطلبات وحتى إعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكلية.

وأشار إلى كل لجنة يرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من ادارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين.

وحسمت التزكية والتعيين كليات الآداب والتجارة، والتربية والسياحة والعلوم والزراعة والهندسة، وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية الرياضية بنات، والفنون الجميلة والتربية النوعية والطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات، فيما تجرى الانتخابات بـ4 كليات يوم 20 ديسمبر، وهي الحقوق والطب البشرى والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وتجرى الجولة الأولى من العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر الجارى، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.