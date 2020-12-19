شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين على الأقل بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى الفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي شخصان على الأقل مصرعهما إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن منخفض استوائي في الفلبين. وأوضح مكتب الأرصاد في الفلبين أن المنخفض الاستوائي، المسمى محليا "فيكي" تصاحبه رياح مستدامة تبلغ سرعتها 45 كيلومترا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يغادر "فيكي" الفلبين غدا الأحد، لكنه حذر من استمرار هطول الأمطار على الأجزاء الشمالية والغربية منها.



وأفاد مسؤولو إدارة الكوارث بالفلبين أن المنخفض تسبب في هطول أمطار غزيرة منذ الجمعة على شرقي وجنوبي الفلبين. وأشارت الشرطة الفلبينية إلى أن شخصين لقيا مصرعهما جراء انهيار أرضي في بلدة ماهابلاج في إقليم ليتي الشرقي.