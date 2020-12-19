شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة»: مستعدون لتشكيل فريق دفاع عن «سيدة الكرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه، بأسمى معاني الشكر والتقدير، إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعد إصداره أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة «سيدة الكرم» .

و أكد بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة، أن النائب العام أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن عميق سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام، الذي وصفته بـ العادل والمنصف، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مؤكدة أن المجلس على أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم، مع توفير مكتب الشكاوى المساعدة القانونية للمجني عليها متى طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وفقا لنص المادة رقم (٧) في بنديها ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة

وكانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية «سيدة الكرم» بمركز أبوقرقاص، التي وقعت في عام 2016.