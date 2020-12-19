شكرا لقرائتكم خبر عن سكان «الكهف» بالغردقة يشكون من القمامة والتلوث ونقص الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت منطقة شارع «الكهف» بوسط من مدينة الغردقة التي تحولت منطقة شارع «الكهف» بوسط من مدينة الغردقة إلى منطقة مزعجة لسكانها ومقلقه لراحتهم حتى تحولت إلى أعلى المناطق تلوثا في انتشار القمامة وبقايا الخردة بالإضافة إلى أنها محرومة من خدمات الصرف الصحي وحولها تجار الخردة وفريزة القمامة مأوى للحيوانات الضالة.

وأكد عدد من السكان للمصري اليوم أن شارع الكهف كان يعد من أهم شوارع الغردقة العرضية التي تربط طريق الكورنيش والقرى السياحية وطريق النصر بشارع الحجاز فعرض الشارع باتجاهين يصل لنحو ١٠٠ ومزود بطريق خدمة تم الاستيلاء عليه من الورش الصناعية والمحلات التجارية واكوام القمامة على جانبى وسيارات بيع الطوب الاحمر

ووضعت شركة النظافة الصناديق وسط الشارع مع انتشار القمامة وتراكم أكوام مخلفات المباني والتراب وعدم تواجد أي عمال للنظافة والكابلات الكهربائية المكشوفة وأصوات اللوادر وشاحنات الرمال والطوب تزعج السكان ليلا ونهارا

واصبح الشارع مهمل ومتهالك وملئ بالحفر ولكن تجاهل مسؤولو حي جنوب ازالة التعديات والاشغالات من الطريق حتي اصبح منطقة عشوائية

وناشد السكان اللواء عمرو حنفي المحافظ الجديد بالقيام بجولة بشارع الكهف ليري الصورة على أرض الواقع

منطقة مزعجة لسكانها ومقلقه لراحتهم حتى تحولت إلى أعلى المناطق تلوثا في انتشار القمامة .