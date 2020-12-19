شكرا لقرائتكم خبر عن سقط من الطابق الرابع.. مصرع شخص ستينى في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخص في العقد السابع من العمر مصرعه نتيجة سقوطه من أعلي الطابق الرابع في منزله بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة .
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بوصول «سامي .غ» 69 سنة، مقيم بمدينة كفر الدوار إلى مستشفى كفر الدوار المركزى جثة هامدة، وتم إيداعها ثلاجة حفظ الموتي في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تبين أن سبب الوفاة سقوط المذكور من أعلى الدور الرابع بمنزله في مدينة كفر الدوار وتواصل المباحث تحرياتها لمعرفة أسباب السقوط.
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