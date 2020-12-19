شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سادس مدير مدرسة وإصابة نائب مدير الأمن بفيروس كورونا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل فيروس كورونا المستجد وضع بصماته المؤلمة فى محافظة البحيرة بعد أن شهد مركز كفر الدوار سادس حالة وفاة لمدير مدرسة متأثرًا بإصابته بالفيروس، بينما أصيب اللواء محمد عمار نائب مدير أمن البحيرة للمنطقة الغربية ، والحسينى أبو عيانة نائب رئيس مدينة كوم حمادة بالفيروس .

وتحولت صحفات وسائل التواصل الإجتماعى بالدعاء للواء محمد عمار نائب مدير أمن البحيرة ، المحبوب من الأهالى، بعد إصابته بالفيروس، كما تحولت صفحات وسائل التواصل الإجتماعى أيضًا للدعاء للحسينى أبو عيانة نائب رئيس مدينة كوم حمادة بأن يعافيهما الله من الفيروس وأن يردهما الله سالمين معافيين.

وتوفيت المربية الفاضلة ألفت الوكيل، مديرة مدرسة كوم مازن للتعليم الأساسي فى مركز كفر الدوار، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ونعت إدارة مركز كفر الدوار التعليمية، المُعلمة الراحلة.

وتوفي بالفيروس من مديري المدارس: مدير مدرسة كوم مازن للتعليم الأساسي، ومدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، مدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية بمركز دمنهور، بالإضافة إلى مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي الأزهري في مركز دمنهور.