شكرا لقرائتكم خبر عن عيد يفض السوق الأسبوعي بمطوبس لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمنع وفض سوق مدينة مطوبس الاسبوعي، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على الصحة العامة. رافقه مسؤولي قسم الإشغالات برئاسة نائبيه أنور عطية وسليم أبوشريف. ووجه رئيس المركز والمدينة الشكر للعميد محمد سعيد، لتعاونه مع مجلس مدينة مطوبس. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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