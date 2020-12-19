شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للدفء وشبورة كثيفة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة ، آخر 48 ساعة في فصل الخريف وأول أيام فصل الشتاء والذي يبدأ بعد غدً الاثنين 21 ديسمبر ، ويسود البلاد في الأيام الثلاث طقس مائل للدفء شمالاً دافيء جنوباً وتحذر الأرصاد من شبورة مائية كثيفة صباحاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة بفرص سقوط (30 % تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20- 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «26- 12»، أسوان «27 - 12» .

أما غداً الأحد فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية و شمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، والرياح معتدلة على كافة الانحاء نشطة على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر « 25 - 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاثنين أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، والرياح معتدلة على كافة الانحاء نشطة على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 14»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «22 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .