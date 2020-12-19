شكرا لقرائتكم خبر عن السنوسي يعلن مبادره شعبية للقضاء على كورونا في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكبار الأطباء وممثلى المجتمع المدني ورجال الدين، من أجل التشديد بإحترام التدابير الوقائية المتمثلة في الإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، وحملات موسعة لمنع الأفراح وإقامة الأسواق والسويقات الشعبية وتجمعات الباعة الجائلين، ومنع إقامة الحفلات والفعاليات التي تحوي تجمعات للمواطنين بدعم شرطى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

و أكد الأطباء في حوارهم ومع رئيس مركز ومدينة بلطيم ببنود ومقترحات أهمها نشر الوعى الثقافى الوقائى بين المواطنين، توحيد خطبة الجمعة للتوعية الصحية والعامة، تفعيل شرطة المرافق، تكثيف آليات التطهير والتعقيم مع توفير أدوات الحماية، عدم إختلاط الكوادر الطبية والعاملين بمستشفى العزل بذكائهم والمواطنين مع تحديد المسارات الآمنة، منع الدروس الخصوصية والتجمعات الطلابية، التشديد بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والكافيهات والمقاهى بنطاق المركز بالالتزام التام بمواعيد الغلق وعدم تقديم الشيشة وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال ومنعها منعا باتا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورا وقطع المرافق عنها والتحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة، العمل الفورى ببداية فض أي تجمعات، دراسة توفير أماكن أمنة للسوق القطاعى اليومى، تفعيل وتعظيم لجنة إشغالات بالأسواق، تعقيم المنازل والكتل السكانية التي بها إصابات وغيرها مع توفير الدعم الكامل بأدوات الحماية والماسكات والتطهير، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، المشاركة المجتمعية الفعالة برش وتعقيم الشوارع العامة والفرعية والميادين والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية ودور العبادة ومجمع المواقف والأسواق للحد من إنتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

و قدم رئيس مركز ومدينة بلطيم كل الشكر والتقدير لكافة الكوادر الطبية والشعبية لتلك المبادرة الطبية لخدمة ورفعة بلطيم.