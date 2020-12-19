شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 21 و مرسى علم 25.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم السبت ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 21 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 16 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 28 وتصل إليها شلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 04 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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