شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي.. ترتيب الفرق والهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد هذا الأسبوع لعب 10 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي أيام السبت والأحد والإثنين أهمها بالطبع مباراة ليفربول السبت ومباراة توتنهام الأحد، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 28 نقطة ويحل بعده في الترتيب فريق توتنهام في المركز الثانى برصيد 25 نقطة، ويتصدر 3 لاعبين قائمة هدافي الدورى الانجليزي بإحراز 11 هدفًا لكل واحد منهم، وهم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكالفيرت لوين لاعب فريق ايفرتون، وسون هيونج مين لاعب فريق توتنهام . جدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الأسبوع اليوم الفريق المنافس الوقت السبت 19/12/2020 ليفربول كريستال بالاس 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3.30 بتوقيت السعودية ساوثهامبتون ما سيتي الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية الأحد 20/12/2020 إيفرتون ارسنال 7.30 مساءًا بتوقيت مصر، 8.30 بتوقيت السعودية نيوكاسل يونايتد فولهام الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر، 11 بتوقيت السعودية مان يونايتد ليدز 6.30 مساءًا بتوقيت مصر، 7.30 بتوقيت السعودية ويست بروميتش أستون فيلا 9.15 مساءًا بتوقيت مصر، 10.15 بتوقيت السعودية الإثنين 21/12/2020 ليستر سيتي مان يونايتد 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3.30 بتوقيت السعودية آرسنال تشيلسي 7.30 مساءًا بتوقيت مصر، 8.30 بتوقيت السعودية جدول ترتيب الدوري الانجليزي الفريق عدد المباريات النقاط ليفربول 13 28 توتنهام 13 25 ساوثهامبتون 13 24 ليستر سيتي 13 24 ايفرتون 13 23 تشيلسي 13 22 وست هام 13 21 مانشستر سيتي 12 20 مانشستر يونايتد 11 20 ولفر هامبتون 13 20 أستون فيلا 10 18 كريستال بالاس 13 18 ليدز يونايتد 13 17 نيوكاسل يونايتد 12 17 أرسنال 13 14 برايتون البيون 13 11 فولهام 13 9 بيرنلي 11 9 وست برومتش ألبيون 13 7 شيفيلد يونايتد 12 1 جدول ترتيب هدافي الدورى الانجليزى الهدّاف الفريق عدد الأهداف محمد صلاح ليفربول 11 كالفيرت لوين إيفرتون 11 سون هيونج مين توتنهام 11 جيمي فاردي ليستر سيتي 10 هاري كين توتنهام 9 باتريك بامفورد ليدز ليونايتد 9 برونو فرنانديز مانشستر يونايتد 7 كالوم ويلسون نيوكاسل 7 ويلفريد زاها كريستال بالاس 7 داني إنجز ساوثهامبتون 6 أولي واتكينز استون فيلا 6 الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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