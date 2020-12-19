شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح اليوم حفل "رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمى وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم السبت حفل افتتاح فاعليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وتقام فعاليات الرالى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، ومقرر أن يفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من رؤساء الجامعات.

ومسابقة "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها فى مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ومن المقرر أن يضم السباق 19 فريقا مصريا يتنافسوا للحصول علي الجائزة الكبرى، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى 18 مايو 2017، التى أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.