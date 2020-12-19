شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات المرور أثناء القيادة فى الشبورة المائية وتخصص 01221110000 للإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عن مجموعة إرشادات عامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات فى وجود الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، نرصدها كالتالى:..

- يفضل تأجيل رحلتك لحين انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمل مساحات المطر

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

- عدم التوقف في منطقة الشبورة

- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

_ رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل إلي أسرتك سالما

- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000