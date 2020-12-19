شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الكاثوليك بالأقصر تحتفل غدا بقدوم راهبات الكلمة المتجسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الكاثوليك بالأقصر، عددا من راهبات الكلمة المتجسدة للخدمة في نطاق الإيبارشية، وقد وصلن للخدمة بقرية جراجوس، وقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنه سيتم الاحتفال الرسمي لتواجدهن غدا الأحد 20 ديسمبر.

وعدد الراهبات المتواجدات بالإيبارشية يقارب السبعين ويقمن بالرسالة في مجالات عدة، روحية ورعوية وإنسانية وصحية وتربوية، ويقدمن خدمتهن لكافة فئات المجتمع وخاصة الأكثر احتياجا.

يذكر أن الأنبا عمانؤيل عياد مطران إيبارشية طيبة "الأقصر" التقى راهبات الإيبارشية، يوم الاثنين 14 ديسمبر، حيث بدأ اللقاء بالقداس الإلهى للاستعداد لفترة الميلاد المجيد، ولأجل كل الرهبانيات المتواجدات بالإيبارشية وعلى الرسالة التي يقمن بها وأيضاً على الأخوات اللاتي احتفلن بنذورهن سواء الدائمة أو الأولى، وألقى الأنبا عمانؤيل كلمة تحدث خلالها عن فضيلة الرجاء، وكيف تمر بتجارب عديدة فى حياتنا كما هو الحال بالنسبة لزكريا ولكن علينا أن لا نفقد الرجاء مهما كان الواقع والظروف الخارجية لأن رجاؤنا هو الله ذاته.