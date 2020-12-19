شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر النادى الأهلى مع فريقي نادي سيراميكا كليوباترا و نادي أسوان مباريات الدوري المصري الممتاز بعدد 6 نقاط لكل فريق من الفرق الثلاثة، وذلك بعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ، والتى انتهت بفوز الأهلي بعدد 3 أهداف مقابل لا شيئ ، وتحل نوادي الزمالك و الإتحاد السكندري و وادى دجلة في المراكز الرابع والخامس والسادس برصيد 4 نقاط لكل من تلك الفرق.

ولم يستطع أى لاعب أن ينفرد بلقب هداف الدورى المصري حتى الأن بعد أن استطاع 9 لاعبين إحراز هدفين خلال المباريات حتى الآن، وإن تمكن لاعبين من فريق الأهلى من إحراز 4 أهداف بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة .

ولعبت جميع الفرق المشاركة في الدوري المصري مبارتين واحتل فريقي المقاولون والمقاصة نهاية ترتيب الفرق بعدم تحقيق نقاط خلال المبارتين اللتان لعبهما الفريقين.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 2 3 نادي سيراميكا كليوباترا 2 6 نادي أسوان 2 6 الاتحاد السكندري 2 4 الزمالك 2 4 وادي دجلة 2 4 إنبي 2 3 الإسماعيلي 2 2 الجونة 2 2 سموحة 2 2 المصري 2 2 غزل المحلة 2 1 الإنتاج الحربي 2 1 طلائع الجيش 2 1 الأهرام 2 1 البنك الأهلي 2 1 المقاولون 2 - مصر المقاصة 2 -

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف محمود كهرباء الأهلي 2 محمد شريف الأهلي 2 مصطفي محمد الزمالك 2 أحمد سمير طلائع الجيش 2 شريف عادل سيراميكا كليوباترا 2 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 2 صلاح أمين وادى دجلة 2 هيثم مصطفي أسوان 2 والتر بواليا الجونة 2 على معلول الأهلي 1 عمار حمدي الاتحاد السكندري 1 محمد صادق الإسماعيلي 1 محمود شبانة أسوان 1