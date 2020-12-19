شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدر النادى الأهلى مع فريقي نادي سيراميكا كليوباترا و نادي أسوان مباريات الدوري المصري الممتاز بعدد 6 نقاط لكل فريق من الفرق الثلاثة، وذلك بعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ، والتى انتهت بفوز الأهلي بعدد 3 أهداف مقابل لا شيئ ، وتحل نوادي الزمالك و الإتحاد السكندري و وادى دجلة في المراكز الرابع والخامس والسادس برصيد 4 نقاط لكل من تلك الفرق.
ولم يستطع أى لاعب أن ينفرد بلقب هداف الدورى المصري حتى الأن بعد أن استطاع 9 لاعبين إحراز هدفين خلال المباريات حتى الآن، وإن تمكن لاعبين من فريق الأهلى من إحراز 4 أهداف بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة .
ولعبت جميع الفرق المشاركة في الدوري المصري مبارتين واحتل فريقي المقاولون والمقاصة نهاية ترتيب الفرق بعدم تحقيق نقاط خلال المبارتين اللتان لعبهما الفريقين.
جدول ترتيب الدوري المصري
|
الفريق
|
عدد المباريات
|
النقاط
|
الأهلي
|
2
|
3
|
نادي سيراميكا كليوباترا
|
2
|
6
|
نادي أسوان
|
2
|
6
|
الاتحاد السكندري
|
2
|
4
|
الزمالك
|
2
|
4
|
وادي دجلة
|
2
|
4
|
إنبي
|
2
|
3
|
الإسماعيلي
|
2
|
2
|
الجونة
|
2
|
2
|
سموحة
|
2
|
2
|
المصري
|
2
|
2
|
غزل المحلة
|
2
|
1
|
الإنتاج الحربي
|
2
|
1
|
طلائع الجيش
|
2
|
1
|
الأهرام
|
2
|
1
|
البنك الأهلي
|
2
|
1
|
المقاولون
|
2
|
-
|
مصر المقاصة
|
2
|
-
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
|
اللاعب
|
الفريق
|
الأهداف
|
محمود كهرباء
|
الأهلي
|
2
|
محمد شريف
|
الأهلي
|
2
|
مصطفي محمد
|
الزمالك
|
2
|
أحمد سمير
|
طلائع الجيش
|
2
|
شريف عادل
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
شادي حسين
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
صلاح أمين
|
وادى دجلة
|
2
|
هيثم مصطفي
|
أسوان
|
2
|
والتر بواليا
|
الجونة
|
2
|
على معلول
|
الأهلي
|
1
|
عمار حمدي
|
الاتحاد السكندري
|
1
|
محمد صادق
|
الإسماعيلي
|
1
|
محمود شبانة
|
أسوان
|
1
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
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