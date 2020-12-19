شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عدوية: لا يوجد شخص يستطيع تقليد صوته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النجم أحمد عدوية ان عاش حياة فعلا متقلبة حبه فوق وحبه تحت وانه تعلم الصدق من شارع محمد على وهو بداية حياته الفنية على قهوة الالاتية هي القهوة اللى بدأفيها الغناء عام 69 في شارع محمد على .

واضاف عدوية خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انه بيحب يسمع الموال الشعبى من سيد مكاوى وعبدالاسكندراني.

وقالت زوجته ان ممن يحاولون تقليد عدوية، لا يوجد أي شخص يستطيع تقليده، باستثناء ابنه محمد عدوية لانه واخد نفس طبقة صوته .

وعقب عدوية ان محمد محى اعجبنى بشدة عندما قام بغناء اغنية لى، وايضا حكيم انا وهو بلديات واكثر من يعجبنى عندما يقوم بالغناء لى، كما انه يحضر لاغنية جديدة بمشاركة ابنه محمد زى اغنية المولد .