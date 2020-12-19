شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عدوية: لا يوجد شخص يستطيع تقليد صوته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النجم أحمد عدوية ان عاش حياة فعلا متقلبة حبه فوق وحبه تحت وانه تعلم الصدق من شارع محمد على وهو بداية حياته الفنية على قهوة الالاتية هي القهوة اللى بدأفيها الغناء عام 69 في شارع محمد على .
واضاف عدوية خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انه بيحب يسمع الموال الشعبى من سيد مكاوى وعبدالاسكندراني.
وقالت زوجته ان ممن يحاولون تقليد عدوية، لا يوجد أي شخص يستطيع تقليده، باستثناء ابنه محمد عدوية لانه واخد نفس طبقة صوته .
وعقب عدوية ان محمد محى اعجبنى بشدة عندما قام بغناء اغنية لى، وايضا حكيم انا وهو بلديات واكثر من يعجبنى عندما يقوم بالغناء لى، كما انه يحضر لاغنية جديدة بمشاركة ابنه محمد زى اغنية المولد .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عدوية: لا يوجد شخص يستطيع تقليد صوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.