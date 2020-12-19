شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير بيارات المجاري بدسوق والتخلص من آثار الأمطار ببيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة دسوق أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، بإشراف ومتابعة المهندسة عايده ماضي ، رئيس مركز ومدينة دسوق ،كما شهدت عدد من قرى مركز بيلا رفع مياه الأمطار ، بإشراف ومتابعة أحمد إسماعيل ، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف في كل مراكز ومدن المحافظة ، لمواجهة موسم الشتاء،من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي ، وتصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي ،في إطار توجهات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها.