شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية: الموسيقار محمد عبد الوهاب قالي صوتك حلو حافظ عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال احمد عدوية اننى كنت في استديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وانه يحب اغنية خضر العطار من احمد عدوية
وأضاف عدوية خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدا والحانه رائعة وانا اعشقه جدا، ولحن ليا اكتر من اغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج واغنية حزينة اسمها القمر مسافر.
وقالت زوجته ان عدوية غنى لى يا اختى سملتين من الحان بليغ حمدى في حفل الخطوبة بتاعنا، كما اهدانى يا بنت الحتة والدور الاولنى واغنية أخرى اغانى .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر عدوية: الموسيقار محمد عبد الوهاب قالي صوتك حلو حافظ عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.