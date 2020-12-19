شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت زوجة الفنان احمد عدوية انها عانت من علاقات كثيرة لنجم الاغنية الشعبية احمد عدوية ومعجباتها وكثيرا ما طلبت الطلاق منه.

واضافت خلال لقاء عدوية مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ولكن عدوية كان بيصالحنى وانا كنت بسامحه ،

وصرحت انها هناك مشكلة كبيرة وقعت بيني وبين عدوية واصريت على الطلاق، ولكن جاءت الحادثة وتصالحنا واراد الله ان يستمر الزواج .