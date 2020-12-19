تعرف على اختصاصات اللجان العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، والصادرة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، اختصاصات اللجان العليا المشرفة على الانتخابات، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” 9 اختصاصات مهمة للجان الاشراف بالتزامن مع بدء أعمال الانتخابات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى 2020/2021: 1- الإعلان عن المواعيد التفصيلية للانتخابات المعتمدة من السلطة المختصة. 2- الإعلان عن شروط الترشح وآليات العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية فى أماكن تجمع الطلاب. 3- إعداد وتوفير النماذج والاستمارات اللازمة للترشح للانتخابات وكذ البطاقات اللازمة لعملية الاقتراع. 4- الاشراف على تجهيز قاعات الانتخابات وتوفير احتياجاتها والإعلان عن أماكنها للطلاب. 5- قبول الطعون على قرارات لجنة الإشراف على الانتخابات برفض الطعن على قوائم المرشحين المبدئية. 6- متابعة أعمال لجان الإشراف على الانتخابات ومستوياتها. 7- قبول التظلمات على عملية الاقتراع ونتائج الفرز ودراستها وإعلان نتائجها للطلاب. 8- ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 9- اعتماد محاضر الانتخابات ورفعها للسلطة المختصة.

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