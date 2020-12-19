"كورونا" في 24 ساعة| 579 إصابة في مصر.. وإصابة محافظ الإسكندرية.. ومنع احتفالات رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 26 حالة جديدة.

وأصيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجريت له.

وقررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

"السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة

إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الحالة السادسة.. وفاة مديرة مدرسة في البحيرة بفيروس كورونا

إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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