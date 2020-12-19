شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عدوية: راجل 100% وحملت منه بعد الحادثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت زوجة الفنان أحمد عدوية عن الحادثة الشهيرة إنه اشترى بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان في البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس أن هناك شئ سيحدث.

وأضافت خلال لقاء عدوية مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وفى الساعة 12 بالليل جائنى تليفون من السواق الحقينى الاستاذ بيموت مني، وهناك من قام باعطاءه هرويين واشياء أخرى في كأس.

وقالت إنها ستتوجه بمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية خصية أو تعرض لأي شئ جنسي وهذا خطأ، وان الذي حدث له هو حادثة وكان الغرض انه يموت وتمت سرقته .

وتابعت زوجة عدوية ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض إلى عملية خصية بالعكس انا حملت بعد هذه الحادثة وسقطت الجنين بامر الطبيب وعدوية راجل جدا وانه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الامر .

وهذه الاشاعة جاءت من بنت صحفية شاهدته في المستشفى، وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت انه تعرض إلى اعتداء جنسى .

وشددت انها ستتوجه إلى مقاضاة كل من يقول عكس ذلك بالدليل والاشاعات الطبية .