شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تخاطب الأساتذة والطلاب وضع جدول مقترح لامتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد أبو الليل، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، إن الكلية بدأت الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول من حيث البدء فى حصر القاعات ومدرجات الكلية لتوزيع الطلاب عليها خلال الامتحانات.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إدارة الكلية بدأت فى مخاطبة الاقسام المختلفة وأساتذة المواد وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة الطلاب لوضع الجدول المقترح بشأن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، وجمع التصور من الطلاب تمهيدا لوضع الجدول الزمنى للامتحانات وترتيب المواد الدراسية.

وأشار الدكتور خالد أبو الليل إلى أنه بعد تلقى الجدول المقترح من الأقسام يتم فى أغلب الحالات اعتماده، خاصة أن يكون ناتجا من اقتراحات الطلاب بشأن الترتيب المواد الدراسية.

وأكد وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة أن الكلية ستعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.