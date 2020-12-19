شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى مواعيد امتحانات النقل الأزهرى وبداية الصفين الرابع والخامس 9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعاهد الازهرية للعام الدراسى 2020 – 2021 اتخذ قطاع المعاهد الأزهرية عددا من الإجراءات، حيث تم تعديل موعد امتحانات النقل للصف الرابع والخامس ليكون قبل امتحان الشهادة الإعدادية، لتكون بداية امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى 9/1/2021 وتنتهى 12/1/2021، ويكون امتحان الفصل الدراسى للشهادات الابتدائية والإعدادية يوم 14/1/2021، وتبدأ امتحانات النقل الإعداى والثانوى والعلوم الإسلامية 23/1/2021 وتنتهى 2/2/2021، وتنتهى العلوم الإسلامية 3/2/2021، وذلك بغرض عدم تكدس لجان الامتحانات.

واتخذ قطاع المعاهد الأزهرية العدد من الإجراءات، ومنها ستتم المراقبة، والتصحيح فى نفس اليوم، ويمنع مغادرة أعضاء اللجنة إلا بعد انتهاء أعمال التصحيح، وعلى الموجه أن لا يغادر اللجنة إلا بعد الانتهاء أعمال التصحيح، والموجه الزائر أو المتابع يشهد التصحيح، ويوقع على بعض الأوراق من حيث: مراجعه الفقرات، والدرجات المجموع ‏الكلى لكل سؤال على حده، كما سيتم مراجعه الورقة من الموجه كمراجعه الموجه الفنى تماما مما يدل على قيام الموجه بالمراجعة الفنية، والعددية، ‏والتأكد من التصحيح.

كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والفنية، والالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان، والتأكد من وجود جهاز قياس الحرارة فى اللجنة، والانتظام فى استخدامه، والتعامل بمهنية طوال فترة الامتحانات، لا يسمح بالمحمول لأى فرد باللجنة‎، امتحان النقل يسرى عليه تعليمات امتحانات الشهادة، على مديرى الإدارات التعليمية التى بها معاهد ذات كثافة طلابية عالية، وفصول وحجرات قليله سيتم الاجتماع بهم لحل ‏تلك المشكلة، لا يزيد عدد الطلاب باللجنة الامتحانية عن 12 طالبا.

لا يسمح بوضع لجان فى الطرقات أو الفناء بالمعهد، وعلى مسئول الكنترول عدم رصد أية مادة إلا بعد التوقيع عليها من المراجع الفنى، والموجه المقيم، كما لا يجوز الاستعانة بمدرسى الصف الأول، والثانى، والثالث الابتدائى إلا فى حالة عدم وجود طلاب، على شيخ المعهد، ومدير الإدارة استدعاء ذوى الإجازات الاستثنائية أثناء أعمال الامتحانات فى أى وقت عدا المصاب ‏بكورونا أو المشتبه فى إصابته، وعلى شيخ المعهد عمل موازنة، وموائمة بين حاجه العمل، والإجازات الاستثنائية‎ ‎.

يحظر الاستعانة بمدرسى المواد التى بها عجز داخل الكنترول، على شيخ المعهد بالتنسيق مع مدير الإدارة استغلال معاهد المرحلة الابتدائية: أبنية، وكوادر التدريس، يحظر التصحيح داخل المعهد أثناء انعقاد لجنة الامتحان وتواجد الطلاب، يتم تأمين مراكز الأسئلة عن طريق الشرطة، على موجهى العموم والأوائل مراعاة الأوزان النسبية للسؤال تكون 10% للمستوى الممتاز و90% متفاوتة‎، على شيخ المعهد ومدير الإدارة توفير المطهرات اللازمة للمعاهد، يتم الإعلان عن كنترولات الشهادة الإعدادية والثانوية على صفحه المنطقة، على مديرى الإدارات، وشيوخ المعاهد الحث على المشاركة فى أعمال الكنترولات خاصة المدرسين الجدد لإكسابهم ‏الخبرات.

كما ينبه على مديرى الإدارات، التنبيه على شيوخ المعاهد بالتنبيه على الطلاب بمتابعه المنصة الإلكترونية إذ أن مواد الصف الأول الثانوى بقسميه ‏العلمى والأدبى على المنصة الإلكترونية، تقديم إفادة على وجه السرعة بالمقاعد التى يتم إصلاحها والدهانات، على رواد التحول الرقمى التنبيه بسرعة إنهاء بيانات الطلاب.‏

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى والبعوث الإسلامية ومعهد العلوم الإسلامية، لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2020-2021، كما أعلن جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وتنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس 14 يناير 2021 بمادة القرآن الكريم، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء 20 يناير 2021 بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، فيما يبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم يوم السبت 2 يناير 2021 بمادتى القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، وتختتم يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بامتحان مادتى اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021، وتنتهى يوم الخميس 21 يناير 2021، فيما يبدأ طلاب النقل الإعدادى والبعوث الإسلامية امتحانات نصف العام الدراسى يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وتختتم يوم الأربعاء 13 يناير 2021.

وتبدأ امتحانات النقل الثانوى بقسميه العلمى والأدبى، وكذلك البعوث الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021، وتنتهى يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021. كما يبدأ الامتحان التجريبى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتى الفقه والنحو، وتنتهى يوم الإثنين 1 فبراير 2021 بمادتى التفسير واللغة الأجنبية الثانية، فيما تبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى شعبة العلوم الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتى الفقه والعروض والقافية، وتنتهى يوم الأربعاء 3 فبراير بمادة الاجتماع.