​طوال ديسمبر.. الثقافة تفتح متحف نجيب محفوظ مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إتاحة متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب، بجوار الجامع الأزهر، مجانًا للجمهور حتى آخر شهر ديسمبر الجاري. يضم المتحف العديد من القاعات التي توثق لسيرة ومسيرة أديب نوبل الراحل، منها قاعتين للشهادات والأوسمة والنياشين، التي حصل عليها، ويضم قاعة نوبل التي تعرض فيها قلادة نوبل، وكل من حصل على الجائزة منذ تدشينها، ومكتبته الخاصة، ومكتبة تضم كل الأعمال التي كتبها محفوظ طوال مسيرته الإبداعية، بالإضافة لعدد من المكتبات الخاصة بالاطلاع منها المكتبة النقدية، ومكتبة عامة.

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