"إحنا البهجة".. احتفالية وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية التي تنظمها الوزارة ممثلة في البيت الفني للمسرح، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، تحت عنوان "إحنا البهجة"، من إخراج عادل حسان، وقام في الثامنة مساء الاثنين 21 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

وأكدت عبدالدايم الحرص الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لذوي الهمم، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي تساهم في إظهار طاقاتهم والاستفادة من إمكاناتهم، مضيفة أن السمات الإبداعية لهم تؤهلهم للمنافسة وإثبات الذات في كافة مجالات الإبداع والابتكار.

تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض تشكيلي من إبداعات الأطفال ذوي الهمم، إلى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" أشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر وتصميم محمد ميزو، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات الباليه، يقدمها أعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، بمشاركة عناصر من فناني دار الأوبرا المصرية والمعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، كما يتم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطيه يتناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة من خلال كافة قطاعاتها، وصمم الديكور مهندس محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان.