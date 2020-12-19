عمرو عبد الحميد: محافظة القاهرة غير مهتمة بالترويج لإنجازات الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: محافظة القاهرة غير مهتمة بالترويج لإنجازات الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتقد الإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير عام فضائية TeN، «رفض محافظة القاهرة الظهور إعلامياً» للحديث عن إنجازات الحكومة في عودة الوجه الحضاري للمدينة التاريخية، فيما تضامن معه الإعلامي نشأت الديهي الرئيس التنفيذي لقناة TeN.
وكتب عمرو عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، اليوم الجمعة: «بقدر ما أسعدني كصحفي تعامل الجامعة الاسكتلندية مع الزميل أحمد شوشة، بقدر ما شعرت بالضيق والأسى من تعامل محافظة القاهرة مع فريق عمل البرنامج وهم يطلبون على مدار يومين استضافة مسؤول له حيثية يتحدث عن انجازات الحكومة في عودة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية..قيل لهم لابد من موافقة السيد المحافظ شخصياً..دعواتكم».
وعلق نشأت الديهي بقوله: «أخشى ما أخشاه أن يكون نظرة هؤلاء المسؤلين للعمل الإعلامي أنه مجرد ديكور، أو عمل بلا قيمة مضافة للحدث أو الإنجاز، أنا حزين على فشلنا في فى توضيح وتفنيد أهمية الإعلام لكل هؤلاء».
وأضاف: «حزين جدا لضمور غدة الضمير لدي الكثيرين الذين يتناولون ملفات استراتيجية بأساليب الموظفين الذين يمسكون بأقلام الكوبيا وورق الكربون».
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