مصادرة 45 طن بويات مجهولة المصدر داخل مصنع بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مسؤول مصنع لإنتاج مستلزمات البناء والبويات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة. وشملت المضبوطات40 طن مواد خام معبأة داخل تنكات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج 4,5 طن بويات معبأة داخل عبوات غير صالحة لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها "منتج نهائى". المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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