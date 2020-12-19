​عودة شلبي وريهام ورحيل القرموطي وخير.. ننشر أبرز تنقلات الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الفترة الماضية، عددًا من التنقلات في صفوف الإعلاميين بين القنوات المختلفة، فمنهم من ترك مكانه ومنهم من بدأ تجربة جديدة بوسيلة إعلامية أخرى، في إطار خطط التطوير بمختلف القنوات والوسائل الإعلامية، ونستعرضها على النحو التالي:
1- عودة مدحت شلبي للشاشة مجددًا لتقديم برنامج "مساء ON Time" على شاشة ON Time sports 2.
2- حسام حداد يعلن انضمامه لبرنامج "صباح الخير يامصر" في انطلاقته الجديدة على شاشتي الفضائية المصرية والقناة الأولى، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
3- رحيل جابر القرموطي عن قناة الحياة وتوقف برنامجه "الكلام على إيه".
4- رحيل محمد علي خير عن قناة القاهرة والناس واستعداده للعودة عبر إحدى القنوات الأخرى منتصف يناير.
5- انضمام إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض لقناة القاهرة والناس لتقديم برنامج حديث القاهرة.
6- عودة ريهام سعيد لتقديم "صبايا الخير" على شاشة قناة النهار.
7- انضمام معتز الدمرداش وباسم يوسف وهبة جلال لقناة الشرق.
8- انضمام لميس الحديدي لقناة ON لتقديم برنامج "كلمة أخيرة".
9- انضمام أسامة كمال لقناة المحور لتقديم 90 دقيقة.
10- انضمام دينا عبدالكريم لبرنامج "التاسعة" على قناة مصر الأولى بدلا من "صباح الخير يا مصر".
11- مغادرة ناردين فرج لبرنامج التاسعة على قناة مصر الأولى.
12- عودة محمد شردي لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة.
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